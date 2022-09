Bocuse d'Or et Coupe d'Afrique de la Pâtisserie : Les Lions pâtissiers du Sénégal prêts pour le trophée continental

Des chefs pâtissiers et glaciers sont sélectionnés pour représenter le Sénégal au concours gastronomique Bocuse d'Or Afrique et à la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie. Les vainqueurs de ces compétitions disputeront le Bocuse d'Or Monde et la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Ces chefs pâtissiers et glaciers du Sénégal, face à la presse aujourd'hui, sont revenus sur l’importance de cette compétition pour le pays de la Teranga si jamais les lions accèdent au podium.





Confiant, Sébastien Miraux, chef exécutif déclare:« l’essentiel, c'est de participer, mais là, on y va pour gagner. Nous avons confiance en nos Lions et on est sûr qu'ils ramèneront le titre qui aura des retombées pour eux .





D’après le chef cuisinier, remporter ce trophée serait une fierté sans commune mesure pour les établissements car avoir des champions dans son équipe est porteur.

Cette compétition disputée par 8 pays est un moyen pour vulgariser le tourisme . Selon le chef pâtissier Mouhamed Hussein ,la connaissance d'un pays passe par la connaissance de sa gastronomie. « Il y a pas que les plages au Sénégal, il n'y a pas que le Sénégal oriental. »