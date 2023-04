Caravane culturelle : Les royaumes du Sine et d'Oussouye ambassadeurs de la paix

Pour consolider la paix et la stabilité au Sénégal, en particulier en Casamance, les rois du Sine Niokhobaye Diouf et d'Oussouye Sibiloumbaye Diedhiou seront à la tête d’une caravane qui va revisiter patrimoine culturel sérère et diola.







Elle aura lieu du 12 au 16 mai 2023. Le départ est prévu à Diakhao, au cœur du Sine et ralliera Oussouye, avec des escales à Kaolack et à Ziguinchor.





Des personnalités du monde des arts et de la culture feront partie des caravaniers.





Cet événement a pour finalité de renforcer la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, tout en faisant la promotion du développement durable.







Initiée par les Sérères et les Diolas, l'invité d'honneur de cette caravane est la communauté halpular.





Selon les organisateurs, la campagne ne se limite pas aux Sérères et aux Diolas, car la caravane ambitionne de construire la paix, l'unité nationale et l'intégration africaine.





Des conférences et des échanges culturels entre les communautés animeront la caravane. Une cérémonie de libation et des forums sur la paix et la résolution des conflits seront animés par d’éminentes personnalités et artisans de la paix.