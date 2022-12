Cinéma : La réalisatrice sénégalaise Fatou Jupiter honorée par la NISA à Abidjan

Fatou Jupiter Ndiaye, Realisatrice

La réalisatrice et productrice sénégalaise Fatou Jupiter, par ailleurs Présidente des Teranga Awards, a été honorée cette semaine en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la traditionnelle soirée de la Nisa (Nuit ivoirienne du septième art et de l’audiovisuel) une grande cérémonie de récompenses dédiée aux acteurs et techniciens du cinéma.





Fatou Jupiter a été choisie parmi les lauréats, pour son travail remarquable noté dans le monde du cinéma avec des productions couronnées de succès à travers des séries télévisées et des longs métrages.





Une distinction prestigieuse qui a sacré la réalisatrice sénégalaise fière d’honorer son pays. Selon elle, cette distinction est un prétexte pour relever le défi de permettre au cinéma sénégalais et africain de rayonner partout à travers le monde.

"Je prends cette distinction avec beaucoup de reconnaissance et comme un défi pour relever encore plus de défis, afin que le cinéma et l’audiovisuel sénégalais et africains rayonnent. Je la dédie à tous les soldats invisibles du septième art et de façon personnelle à tous ceux qui ont contribué à me faire avancer dans ma carrière, ainsi qu’à l’extraordinaire équipe du festival Les Téranga", a-t-elle déclaré sur Seneweb.