Cinéma : Le super héros Black Adam à Dakar

Sorti le 21 octobre dernier en salle, le long-métrage ‘’Black Adam’’ semble être l'un des films les plus vus en ce moment.





Selon certaines informations, le film est classé en tête dans le Nord-Américain, d’après des chiffres provisoires.





Au Sénégal, ‘’Black Adam’’ a été projeté pour la première fois au cinéma Pathé de Dakar, vendredi dernier. La tête d'affiche de ce film d'action fantastique est tenue par Dwayne "The Rock" Johnson qui incarne le personnage principal. Il donne la réplique à l'ex-agent 007 Pierce Brosnan, Sarah Shahi (‘’Person of Interest’’) et Viola Davis (‘’The Woman King’’, ‘’Suicide Squad’’, ‘’Murder’’).





Synopsis





Long-métrage adapté de DC Comics et consacré à Black Adam, l'ennemi de Shazam. Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les superpouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent bien le renvoyer en prison pour l’éternité.