CINÉMA : Ousmane William Mbaye intégre l'Académie des Oscars

Le cinéaste sénégalais Ousmane William Mbaye a intégré l’Académie des Oscars du cinéma américain dans la catégorie documentaire, a appris l’APS.



Le réalisateur du film ‘’Président Dia’’ a été retenu dans la catégorie documentaire parmi les 395 nouveaux membres 2021 de l’Académie des arts et des sciences du cinéma américain, distingués pour leur contribution à l’essor du cinéma.



‘’C’est d’abord une reconnaissance professionnelle et c’est un plaisir de rejoindre des cinéastes comme Jean Marie Teno (Cameroun) et Michel Zongo (Burkina Faso)’’, a déclaré le cinéaste à l’APS.



Pour le réalisateur du film ‘’Mère bi’’, il est important que l’Afrique soit représentée dans les instances cinématographiques du monde.





Ousmane William Mbaye, ’’Grand prix’’ du chef de l’Etat pour les arts en 2016 rejoint ainsi la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop recrutée l’année dernière.



La réalisatrice du film ‘’L’homme qui a vendu sa peau’’ Kaouther Ben Hania de la Tunisie fait partie des nouveaux votants de l’Académie des Oscars dans la catégorie scénariste.



Selon le site de l’Académie, les décisions de sélection des membres sont basées sur ‘’les qualifications professionnelles, la représentation, l’inclusion et l’équité’’.



Cette année, la promotion 2021 comprend 46 % de femmes, 39 % de communautés ethniques/raciales sous-représentées et 53 % d’internationaux de 49 pays en dehors des États-Unis. Il y a aussi 89 nominés aux Oscars, dont 25 lauréats, parmi les invités.



Les recrus sont en baisse cette année contrairement à 2020 où ils étaient 819. L’Académie compte désormais 9695 membres.



Ces membres de différentes catégories parmi lesquelles les compositeurs de musique de film, les scénaristes, les effets visuels, maquilleur et coiffeur, le son, les longs et courts métrages d’animation, etc. vont voter. Chaque membre vote dans sa catégorie les films nominés aux Oscars.