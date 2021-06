Concert de Mo Gates annulé : Les fonds finalement alloués à la lutte traditionnelle

Mohamed Diallo alias Mo Gates a décidé d’investir dans le sport national, la lutte

Dans un communiqué dont Seneweb a reçu copie, le bureau de communication de Mo Gates soutient: « en raison de l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'économie mondiale et de la mise en place des mesures sanitaires à New York, le concert initialement prévu depuis deux ans par MO GATES EVENTS et repoussé plusieurs fois a été définitivement annulé ».