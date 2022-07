Concours régional de dictée : Les filles remportent la palme

Marième Diop Dièye Présidente de l’Asfdu

L’Association des femmes diplômées des universités (Asfdu) a organisé un concours régional de dictée au lycée Blaise Diagne dans le sillage des activités d'animation scientifique de la Bibliothèque dédiée à la femme. A travers ce concours, l'Asfdu offre l'occasion aux élèves de découvrir de nouveaux horizons et d'acquérir de nouvelles connaissances. 30 candidats ont pris part à ce concours. A l’arrivée huit lauréats et lauréates ont été distingués. Cependant, les filles ont ravi la vedette aux garçons. Deux filles ont remporté la première place (ex aequo). Elles ont 00 faute et ont obtenu une note de 20/20. ‘’C’est une forme de contribution et de soutien au système éducatif’’, a déclaré la présidente de l’Asfdu Marième Diop Dièye, lors de la cérémonie de remise des prix.





Elle note que la dictée aide les élèves à améliorer leur sens d'écoute, de compréhension mais aussi leur capacité rédactionnelle. Elle constitue un exercice idéal pour favoriser le ‘’vivre ensemble’’. Ainsi, l'objectif général du concours régional de dictée est de promouvoir le leadership des jeunes à travers la maîtrise de la langue française et la reconnaissance de leurs talents.