Coordination du Collectif des animateurs culturels : El Hadj Cissé destitué !

Coordination du Collectif des animateurs culturels (CAC)

Depuis quelque temps, le coordinateur du Collectif des acteurs culturels du Sénégal, El Hadj Cissé, et ses membres ne parlent plus le même langage. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les membres de la coordination ont révélé sa destitution après concertation.





Selon une source concordante, M. Cissé aurait participé dans une conspiration, en connivence avec quelques hauts responsables du ministère de la Culture sur le recrutement des animateurs culturels à la Fonction publique. Un recrutement qui ne respecte pas les règles relatives à la hiérarchie des animateurs culturels et par ordre de mérite.





"Constatant avec regrets que depuis quelque temps, le coordinateur ne travaille plus pour le renforcement, le bien-être et sur le traitement professionnel des dossiers soumis au ministre, son Dag et de la Drh du ministère de la Culture et de la Communication, pour insertion des animateurs culturels membres du collectif", a révélé la coordination.





Dans ce sillage, la coordination a statué sur la situation en rendant publique la destitution de M. Cissé. "Convaincus que monsieur El Hadj Cissé ne fait plus son travail en transgressant les principes, les membres de la coordination décident de destituer ce dernier en lui demandant de renouveler sa loyauté et présenter des excuses envers ses membres", révèle toujours le communiqué.





À rappeler que seulement quatre animateurs culturels ont été recrutés dans la Fonction publique, dimanche dernier, dont El Hadj Cissé qui, selon l'ordre de mérite, ne devait pas l’être. D'après la coordination, les animatrices culturelles Ndèye Coumba Diop et Fatou Sène sont les deux majors de la promotion 38. Mais l'autorité compétente n'a pas respecté les règles pour des raisons qu'ils ignorent.