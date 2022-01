Dakar Music Expo: Dakar, capitale de la musique africaine du 3 au 6 février 2022

Initié par le promoteur sénégalais Doudou Sarr, le nouveau salon international annuel de la musique, déjà reconnu dans le segment des industries culturelles et créatives au Sénégal, a réuni durant deux années consécutives, professionnels, décideurs, organisateurs d'événements, associations professionnelles, agences et entreprises de l'industrie musicale, à DAKAR ville de musique et de culture, pour célébrer la création africaine autour de débats, showcases et rencontres afin de créer un réseau et des opportunités professionnelles pour les jeunes talents et professionnels du pays et du continent.





L'innovation de cette troisième édition est que Dakar Music Expo sera bilingue. Une manière d’ouvrir le marché sénégalais et sous-régional au monde anglophone », informe Doudou Sarr, le fondateur.





Au programme : l’IF (Institut Français ) va accueillir cet évènement pendant deux jours avant de poursuivre les activités à la Maison de la Culture Douta Seck.





De grands noms de la musique populaire seront à l'honneur pour donner sensation à ce salon. On peut citer Cheikh Ndigeul Lo artiste d'une renommée internationale incontestable, Ash The Best, une des étoiles montantes de la musique sénégalaise et tant d'autres artistes pour joindre l'outil à l'agréable.