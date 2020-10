De « Petit Pays » à « Lundi méchant » : 2020, l’année Gaël Faye

Gaël Faye, musicien et rappeur, vient de signer un livre pour enfants

Après l’adaptation de son roman « Petit Pays » en film, l’artiste franco-rwandais signe un livre pour enfants, « L’Ennui des après-midi sans fin ». Et prévoit pour novembre un nouvel album, « Lundi méchant ».





De loin, l’ouvrage pourrait passer pour un 33-tours… Quand on le saisit, on a d’abord le sentiment qu’il s’agit d’un livre jeunesse. C’est cela et bien plus, un livre de poésie, un beau-livre, qui contient en plus un CD deux-pistes. L’Ennui des après-midi sans fin, la dernière folie signée Gaël Faye, se dérobe. Et c’est tant mieux pour un drôle d’objet qui nous parle d’imaginaire, des chemins de traverse que prend l’esprit quand le corps est au point mort.





Belgique sous les tropiques





Né en 1982 au Burundi, d’une mère rwandaise et d’un père français, Gaël Faye nous promène dans son enfance, à l’heure de la sieste, dans sa vieille maison de briques, « de la Belgique sous les tropiques ». La déco de sa chambre convoque masques, trophées, geckos. Dans son jardin d’Eden « faute de pomme golden », il trahit Dieu avec des mangues. Mais malgré les bananiers, la citronnelle, les gouttes qui tombent en avalanche et renvoient à l’Afrique, tous les enfants, ou les anciens enfants, qui ont eu la chance de s’ennuyer, peuvent se retrouver dans les vers de Faye.





« L’ennui de mes après-midi d’enfance était un voyage où le temps m’appartenait, écrit-il. Un espace où j’ai fabriqué d’immenses rêves, un monde sans commencement ni fin, comme une phrase qui s’achève par trois points de suspension… » Le texte du livre ne surprendra pas les fans : il reprend les lyrics d’une chanson de son premier album solo, Pili Pili sur un croissant au beurre.





Au dessin, Hyppolite signe des aquarelles oniriques qui créent un contrepoint plein de douceur aux vers de l’auteur. L’artiste, BD reporter au Sénégal, au Congo et au Rwanda, a notamment travaillé sur le génocide des Tutsi avec Patrick de Saint-Exupéry pour l’album La Fantaisie des Dieux (paru aux éditions des Arènes). Il imagine pour sa collaboration avec Gaël Faye une Afrique réenchantée, où la faune et la flore débordent du cadre.





Avant cet ouvrage, publié le 30 septembre, l’auteur avait déjà eu une année chargée. Son roman Petit Pays a été adapté en film par Éric Barbier et a séduit plus de 315 000 spectateurs dans les salles françaises, ce qui est un très bon score, surtout en période de Covid.





Nouvel album le 6 novembre





« L'Ennui des après-midi sans fin », de Gaël Faye (texte) et Hippolyte (dessin) est publié par Les Arènes Jeunesse







Un single, « Respire », sorti fin août, a annoncé la sortie d’un nouvel album prévu pour le 6 novembre, Lundi méchant… Une expression de Bujumbura qui renvoie aux sorties en boîte le lundi soir, pour ne pas avoir à attendre une semaine pour s’amuser. Bref, l’artiste nous invite à nous enjailler en sortant des clous.