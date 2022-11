Décès de l'artiste Bassirou Diakhaté : Le ministre de la Culture salue la mémoire d'un homme digne

Le ministre Aliou Sow rend hommage à Bass Diakhate

Le monde de la culture est en deuil, à la suite de la disparition de l'artiste-comédien, dramaturge et acteur Bassirou Diakhaté dit ‘’Bass’’ survenu ce mercredi 2 novembre à l'hôpital Abass Ndao de Dakar. Bass Diakhaté a écrit les plus belles pages de l'histoire du théâtre sénégalais, avec une carrière riche couronnée de succès.





Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, présente ses condoléances à sa famille et au monde de la culture, en adressant un témoignage touchant à l'endroit du défunt artiste.





"Je présente mes condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la communauté des acteurs et professionnels de la culture. Que le Seigneur l'accueille au paradis et accorde à sa famille et à ses proches la foi et la force nécessaires en de pareilles douloureuses circonstances.





‘’Il a vécu en homme digne et a quitté ce bas monde en préservant sa grandeur et son sens de l'humour.





‘’Le vendredi passé, de l'aéroport, je suis allé directement le voir sur son lit d'hôpital, à Abass Ndao, pour faire prendre les dispositions nécessaires pour son suivi médical. En dépit de son état particulier, il avait tenu à me délivrer un message de remerciements et surtout de plaidoyer en faveur des artistes sénégalais.





‘’Il a eu la chance d'avoir à ses côtés une épouse bienveillante qui a su garder le contact permanent avec mes services et moi, et de jeunes collègues artistes très dévoués pour faciliter le suivi.





‘’C'est l'occasion pour moi de remercier mon collègue et aîné le ministre d'État Sidiki Kaba pour sa disponibilité et sa générosité, et Madame le Ministre de la Santé dont les proches collaborateurs se sont rendus disponibles jusqu'à des heures très tardives de la nuit du mardi au mercredi.





‘’Bass et sa famille sont dignes de respect et d'éloges. Ensemble, nous avons géré son dossier sans exposition médiatique non nécessaire. Ils ont préféré passer par les canaux officiels, en préservant l'honneur du malade.





‘’Conformément aux directives du président de la République, SEM Macky Sall, mes collaborateurs et moi restons mobilisés et disponibles pour tous les acteurs et professionnels de la culture H24.





‘’Jusqu'à la fin de ma mission, je compte rester ministre à votre service 24h/24. Interrompre un repas ou mon sommeil pour répondre à vos attentes ne me fera que grand bien.