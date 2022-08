Def Maa Maa Déf : Un véritable renouveau de la musique africaine

Déf Maa Maa Def est un groupe de musique composé de deux jeunes femmes au talent exceptionnel reconnu par les férus de la musique.



Dans un paysage musical pratiquement dominé par les hommes, ces deux femmes font exception à la règle, en mettant de belles œuvres musicales sur la scène internationale. Des femmes qui font preuve d'un extraordinaire courage pour vendre l'identité culturelle de leur pays à l'échelle mondiale.



Fruit de la rencontre entre deux femmes artistes, un directeur artistique et un producteur, le groupe sénégalais Def Maa Maa Def a été la sensation, cet été, sur les grandes scènes européennes, en faisant le périple des festivals.



Cette formation musicale est composée de Mamy Victory, connue pour être une boule d’énergie hardcore sur scène, et de Defa, ancienne membre du groupe Rafa et choriste de choix du groupe Daara J Family. Cette rencontre entre les deux femmes a créé une explosion sur scène lors de la 3e édition du Dakar Music Expo (DMX) qui s’est tenue à l’Institut français de Dakar, en février 2022. Cette visibilité a permis au groupe de décrocher des dates pour une tournée européenne dans des festivals et dans des salles de concert.



Pendant l’été, Def Maa Maa Def a donné des concerts aux Pays-Bas, en France et en Italie. Devant plus de 100 000 personnes, le groupe a représenté la musique sénégalaise à travers l’énergie, le gimmick, le vestimentaire et des sonorités sénégalaises couplées à la musique électronique. Du Holland Fest en Hollande en passant par la résidence - concert à l’Aéronef de Lille, le festival Africajarc à Cajarc, Jova Beach en Italie et le Sucre à Lyon, Def Maa Maa Def a su marquer le public européen en rodant son spectacle qui sera bientôt proposé au public sénégalais.



L’objectif premier de la tournée était de perfectionner le spectacle et un genre musique à l’opposé des propositions classiques faites sur la scène musicale nationale. Le but a été atteint à travers les divers retours positifs et encourageants des programmateurs européens et sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook) du groupe.



Le défi était ambitieux du fait de divers défis (direction artistique, financement, etc.) auxquels la production a dû faire face dans la réalisation du projet.



Il faut noter que Def Maa Maa Def est parti en tournée sans avoir un album abouti. N'empêche, ces deux amazones ont complètement séduit le public occidental.



À rappeler qu'au mois d’octobre prochain, le groupe se présentera devant la presse sénégalaise afin de présenter son tout premier album. Il est aussi prévu des sorties de vidéos clips, un concert dédicace ainsi qu’une tournée à l’intérieur du Sénégal.



À la suite de cette première tournée européenne réussie, le groupe a signé un contrat avec l’entreprise américaine de distribution de musique The Orchard. Une seconde tournée est prévue en automne 2022 avec de nouvelles dates en France.