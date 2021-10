Démarrage en trombe au Royaume-Uni pour Mourir peut attendre, le nouveau James Bond

En Angleterre, la 25e mission officielle de 007, qui correspondent aux adieux de Daniel Craig à son rôle fétiche, séduit la critique et provoque des réservations records dans les salles.



Charles d'Angleterre et la reine mère Elizabeth sont heureux. Les deux ans de l'attente, provoquée par l'épidémie, n'ont visiblement pas fait baisser la fièvre des bondophiles britanniques. La nouvelle mission de James Bond, Mourir peut attendre, démarre sur les chapeaux de roues pour sa sortie dans les salles de cinéma au Royaume-Uni jeudi, avec des critiques séduits (l'accueil semble plus réservé en France) et, surtout, des réservations record.





Ce film très attendu, dont la sortie a été repoussée de dix-huit mois en raison de la pandémie, est un coup de pouce bienvenu pour les cinémas, durement touchés par les confinements successifs. La chaîne de cinémas Odeon a indiqué avoir vendu plus de 175.000 billets pour le film dans les deux semaines qui ont suivi leur mise en vente.



De leur côté, les cinémas Vue ont vendu plus de 270.000 billets avant la sortie et s'attendent à ce que le film, le 25e James Bond et cinquième et dernier avec Daniel Craig, soit le plus grand succès au Royaume-Uni et en Irlande depuis Star Wars : L'Ascension de Skywalker, en décembre 2019.



Odeon a indiqué qu'environ 40% des billets sont achetés par des clients qui retournent au cinéma pour la première fois depuis la pandémie, avec plus d'un tiers acheté par des cinéphiles de plus de 46 ans, «montrant la popularité durable de l'espion préféré de tous.»