Expo "Mémoire" : Le monument de la Renaissance charme ses visiteurs

Expo Mémoire au Monument de la Renaissance

C'est sans doute l'une des plus belles merveilles du paysage culturel en Afrique et au Sénégal plus particulièrement. Il est l’un des monuments les plus visités au monde. De la découverte des enseignements historiques à l’éblouissement que suscite la vue aérienne sur Dakar depuis le sommet, le monument de la Renaissance procure une émotion incroyable au premier regard.





Après huit ans d'installation d'une collection d'œuvres d'art gigantesques à l'intérieur de la statue, le monument de la Renaissance offre une nouvelle collection d'œuvres de l'artiste sculpteur Djibril Goudiaby, qui retrace l'histoire du Sénégal et celle de l'Afrique avec des séries différentes, dans une exposition intitulée "Mémoire".





L’exposition ‘’Mémoire’’ est une collection d’œuvres, de sculptures d'une grande valeur retraçant l’histoire des figures culturelles de certains peuples d’Afrique, mais également les grandes étapes que le continent a traversées. À travers ce voyage dans le temps, représenté par plusieurs séries d’œuvres, l'artiste revisite l’Égypte antique, l’esclavage, la colonisation, l’histoire des tirailleurs sénégalais.





Selon l'administrateur général du monument de la Renaissance, Birame Mbarou Diouf, joint par Seneweb, c'est une grande première après huit ans d'installation que le monument compte revisiter l'Afrique à travers l'exposition ‘’Mémoire’’.





"Bien qu’il y ait une collection d'œuvres, mais qui ne représentait que les peuples du Sénégal. Comme on parle d'un monument africain, raison pour laquelle nous voulons renforcer la collection avec des œuvres qui représentent l'Afrique et son histoire, en passant par l’Égypte, l’Afrique du Sud jusqu'au Bénin, sans oublier la colonisation", a-t-il expliqué.





Le vernissage est prévu pour bientôt au monument de la Renaissance, en présence de toutes les sommités africaines.