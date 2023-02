Culture : Fest’Rail pour combler un vide artistique et culturel

Le Festival de théâtre du rail de Thiès (Fest’Rail), initié par la section Arcots (Artistes comédiens du théâtre sénégalais) de Thiès, une association qui s’est fixé comme objectif de favoriser la rencontre des différentes sensibilités artistiques évoluant dans le domaine théâtral (comédiens, metteurs en scène, scénaristes, etc.), de soutenir la création, la diffusion dans la région de Thiès et les autres du Sénégal, ce jusqu’à l’étranger. Il ambitionne de contribuer au développement du théâtre, de la créativité, de la pratique théâtrale par l’organisation d’un festival de théâtre et du rire dans la ville de Thiès.





Il vise aussi à inscrire Thiès, deuxième ville du Sénégal, dans l’agenda culturel national, voire africain, favoriser la rencontre entre les artistes et leur public, participer à la décentralisation en proposant des activités d’envergure internationale dans une ville secondaire, viabiliser les nouvelles infrastructures réalisées dans la ville de Thiès. Il s’agira, également, de proposer un cadre d’expression professionnel aux artistes du terroir, de favoriser l’intégration à travers la culture, de participer aux renforcements des capacités des professionnels du secteur culturel, de contribuer à la promotion des structures touristiques, artisanales et des Pme de la localité.





Selon ses initiateurs, «dans le paysage artistique et culturel actuel de la région de Thiès, aucun projet n’avait encore mis en route un évènement s’adressant spécifiquement au théâtre». Le Festival de théâtre du rail est donc non seulement un projet innovateur, mais aussi, il vient judicieusement combler un vide artistique et culturel. La région reste un carrefour culturel et de cohabitation pacifique de plusieurs communautés. La communauté des Sérères dont les atouts culturels sont inestimables, du fait de la diversité qui existe chez les sous-groupes sérères que sont les Nones, les Ndoutts, les Niominkas, les Safeenes, entre autres. Le groupe ethnique wolof représente la famille la plus ouverte en termes de culture, puisqu’il intègre toutes les autres cultures du terroir. Ce groupe a développé une culture artistique métissée et qui constitue une originalité à valoriser. Fortement ancrés dans les valeurs traditionnelles plus que toutes les autres ethnies, les Pulaars sont restés traditionnels et traditionalistes, malgré les influences culturelles que subissent les habitants de la ville.





Aussi, Thiès est, culturellement et historiquement, liée au peuple du Mali, du fait de la liaison ferroviaire Dkar - Niger installée depuis la colonisation. Un état de fait qui a permis un brassage des peuples tel qu’aujourd’hui, un des quartiers populaires de la cité a été baptisé Mbambara.





Par ailleurs, bon nombre de citoyens de pays voisins comme le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée, le Cap-Vert, etc., s’y sont installés depuis la colonisation. Des peuples qui se sont bien intégrés, tout en gardant leur culture originelle, enrichissant ainsi le patrimoine culturel de la ville de Thiès.