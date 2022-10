Festival Au Tour des Cordes : Saint-Louis se prépare pour la seconde édition

Festival au Tour des Cordes de Saint-Louis

Du 28 au 31 octobre, la ville de Saint-Louis va vivre au rythme du festival Au tour des Cordes. Initié par Abdoulaye Cissokho, ce rendez-vous est devenu l’un des événements phares de l’agenda culturel de l’ex capitale du Sénégal.





Cette année, le festival sera marqué par de nouvelles innovations avec une touche artistique très variée qui va mettre à l’honneur de belles voix du Mali, du Maroc et du Rwanda. Bassirou Kouyaté, joueur de Ngoni international, les deux stars Marocaines Majid Bakkas et Driss El Maloumi, seront de la partie. Côté sénégalais, Abdou Guitte Seck, Vieux Mac Faye, Amira Abed, Maah Keita et les frères Guissé figurent au casting.