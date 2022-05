Festival cinéma d'Afrique de Lausanne : Le cinéastes sénégalais Moussa Sène invité d'honneur !

Moussa Sene Absa , Réalisateur

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, il est annoncé le retour du festival international du cinéma Afrique de Lausanne





Après deux années de pandémie, le festival cinéma d’Afrique de Lausanne retrouve son envergure festive du 17 au 21 août 2022, à la Cinémathèque suisse et au Casino de Montbenon. Plus de 60 films seront projetés, en salle et en plein air. Une première rencontre est déjà prévue le samedi 4 juin au cinéma CityClub Pully, avec un documentaire consacré à Kateb Yacine. « Des hommes libres » de Taghzout Ghezali, suivi du concert d’Amazigh Kateb. L’occasion également de dévoiler l’affiche de cette 16e édition.