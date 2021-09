Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) : Le Sénégal invité d’honneur de l'événement

Le Sénégal invité d'honneur du Femua en Cote d'Ivoire

Le Sénégal est le pays invité d’honneur du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) qui se tient en Côte d’Ivoire, du 7 au 12 septembre 2021.





En prélude à ce grand rendez-vous culturel, le ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec les artistes invités, tiendra une conférence de presse ce jeudi 2 septembre, pour présenter le programme de l’événement, annonce le communiqué parvenu à Seneweb. La rencontre aura lieu à l'hôtel Radisson, à partir de 9 h 30.