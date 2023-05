Festival International de Danse, Théâtre et Cirque du Congo : La compagnie du Théâtre national Daniel Sorano brille de mille feux à Brazzaville

Les acteurs de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano sont en tournée internationale dans le cadre du projet "Sorano et sa Diaspora". Ces derniers ont tenu en haleine le public congolais en présentant, le jeudi 04 mai , à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères de la RDC, la pièce théâtrale ‘’Le Zulu’’ de Tchicaya U Tam’si qui met en scène le destin tragique du légendaire chef zulu.





Mise en scène par le Français d’origine antillaise, Benjamin Jules-Rossette, la pièce de plus d’une heure aborde différents thèmes avec au centre la question du pouvoir et ses dérives, mais surtout, le rêve d’unification nourri par le roi Chaka durant tout son règne. Le triptyque ‘’un ciel, une terre et un peuple’’ qui guide ce récit épique est un pan de l’histoire du peuple zulu dirigé par un roi devenu sanguinaire à l’écoute de forces occultes.





Selon le Directeur général du théâtre national Daniel Sorano, Ousmane Barro Dione, joint par Seneweb, le Congo est une étape dans la nouvelle politique de repositionnement de la mythique compagnie de théâtre du Sénégal sur plan international à travers son projet "sorano et sa diaspora".





"cette pièce de théâtre est un appel du pied pour l’unification de l’Afrique.Nos talentueux comédiens de la Troupe nationale Dramatique ont explosé les planches de l'auditorium devant un public conquis. Cette magnifique présentation intervient dans le cadre de la 5ème édition de Malabo, Festival International de Danse, Théâtre et Cirque du Congo dont l'Espagne et la Colombie sont les pays invités d'honneur", a indiqué notre interlocuteur.