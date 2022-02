Grand P, le roi incontesté sur Facebook

Grand P, roi du Facebook

De son vrai nom Moussa Kaba, Grand P, le fascinant artiste guinéen, a profité de la 33e Coupe d’Afrique des nations au Cameroun pour booster sa page Facebook. Le fiancé d’Eudoxie Yao a dépassé les 6 millions de followers. Il a partagé sa joie avec ses fans.





La légende Grand P est en marche. Avec plus de 6 millions de followers sur Facebook, le musicien devient ainsi l’artiste guinéen le plus suivi sur Facebook. Il faut dire que le concepteur de «eh ha» ne rate aucune occasion pour tenir en haleine ses fans sur ses réseaux sociaux. Il a véritablement profité de cette Can au Cameroun, pour se faire connaître davantage.





D’ailleurs, Grand P est toujours au pays de Samuel Eto’o Fils, malgré l’élimination du Syli national en huitièmes de finale devant la Gambie (1-0).