Guédiawaye, capitale du slam du 26 au 29 Mai

Guédiawaye, Capital di Slam

Le Slam, style musical sous forme de poésie autrefois méconnu du milieu artistique sénégalais, gagne de plus en plus du terrain. Plusieurs jeunes artistes sénégalais s'adonnent à la pratique de cet art musical rythmé et taillé en fonction des circonstances. La ville de Guédiawaye va, ainsi, être le théâtre d’un festival international du slam.





Le Festival Nuits du slam de Guédiawaye vise à dynamiser cet art oratoire en le mêlant à d’autres disciplines artistiques : danse, musique, théâtre, rap, hip hop, arts plastiques, mode. Ceci dans le but de favoriser son développement, sa médiatisation mais aussi assurer sa professionnalisation grâce à la formation d’animateurs d’ateliers slam et des échanges formels et informels entre slameurs de toute l’Afrique, de France, de Belgique et du Québec.





Pour l'édition 2022, la thématique retenue est «Le slam au service de la société » car il permet de mettre des mots sur les maux et déclamer sur les problèmes de nos sociétés.





“Le slam étant un art démocratique et ouvert à tous ceux qui veulent passer des messages en poésie, nous allons proposer des ateliers d’initiation au plus grand nombre dans toutes les couches de la société. Enfin, nous souhaitons redynamiser la banlieue en mobilisant toutes ses forces vives”, explique Papa Meissa Gueye, Directeur du festival.