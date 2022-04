Guerre en Ukraine : Céline Dion lance un appel à l'aide

Après quelques mois de silence, Céline Dion a adressé un touchant message à ses fans et aux personnalités du monde entier. Très touchée par les atrocités de la guerre en Ukraine, la star planétaire a tenu à rappeler à quel point il est urgent de désamorcer le conflit démarré par la Russie.

La chanteuse québécoise a pris la parole, à travers une vidéo, diffusée sur sa page Instagram pour faire un appel solennel à soutenir toutes les personnes innocentes qui souffrent à cause de ce conflit. "Stand Up for Ukraine", est le slogan lancé par Céline Dion dans cette vidéo.

"Je suis StandUp For Ukraine et pour les réfugiés du monde entier. J'invite les dirigeants mondiaux à agir pour aider tous ceux qui sont forcés de quitter leur maison. Nous devons nous assurer qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont désespérément besoin maintenant", a déclaré la veuve de René Angelil.

