Jacqueline Fatima Bocoum, la catharsis à travers un recueil de tweets

Jacqueline Fatima Bocoum, Journaliste, Autrice

La grande salle de la place du souvenir a refusé du monde ce mercredi 28 décembre. Elle a été le témoin d’une cérémonie mettant à l’honneur une femme qui a su marquer les esprits de par ces mots remplis de sagesse et de bienveillance. Des qualités qui caractérisent Jacqueline Fatima Bocoum. Cette dernière se fond facilement dans la masse en ce jour où ses écrits virtuels prennent la forme d’un recueil bien réel. Il est difficile de savoir si c’est elle la femme à l’honneur.





Jacqueline Fatima Bocoum alias Jacky pour les intimes n’est plus à présenter dans la twittosphère. Elle y interagit avec ses plus de 150.000 abonnées sur la vie de tous les jours, les peines de cœurs, l’amitié ou encore les turpitudes de la vie depuis septembre 2019. C’est sur demande de ses abonnées que la communicante décide de compiler ces tweets. L’ouvrage intitulé Recueil de mes tweets traverse la toile pour tisser avec les lecteurs des liens au-delà du virtuel.





JFB a découvert ce réseau en parlant à tout le monde. «Je me suis dit qu’il faut créer un débat, parler aux gens qui ne sont pas forcément bien dans leurs peaux», a affirmé l'ancienne journaliste. A travers ses tweets, la spécialiste en communication a fait preuve de bienveillance et d’empathie pour parler au public avec des mots de tous les jours. «J’avais envie de dire ce que j’ai envie qu’on me dise tous les jours», a confié Jacky. Une positivité qu’elle transmet à ses followers.





La ‘thérapeute’ de tweeter





Ce recueil de tweets est aussi une façon pour l'auteur de réconcilier la littérature avec les réseaux. Son livre conte l’histoire de tous. La tweeteuse juge que tout le monde a les mêmes histoires d’amour. La «thérapeute par l’exercice des tweets» essaie donc à travers quelques mots de tous les jours de réconcilier et de dire que la vie est tellement belle.





«J’ai beaucoup d’amoureux qui me contactent en privé pour parler de leur couple», avoue-t-elle guillerette. Jacqueline Fatima Bocoum croit fermement à l’aspect thérapeutique des mots. «C’est aussi nos propres douleurs que l’on transmet. C’est ainsi que nous nous rendons compte que nous les partageons avec tout le monde», estime-t-elle. Ce recueil est pour l'auteur une manière de perpétuer ce partage au-delà de ce réseau social.