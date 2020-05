Journée internationale de l’Afrique (25 mai) : WAN mobilise près de 200 artistes et personnalités pour un concert virtuel

Journée Internationale de l'Afrique, Wan

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, le Projet Worldwide Afro Network ( WAN) organise un concert virtuel, ce 25 mai, sur plusieurs plateformes internationales dont Seneweb. C'est ainsi que près de 200 artistes et personnalités ont été mobilisés pour la circonstance.





Selon les initiateurs, WAN est une émission de télé à travers laquelle les fils d’Afrique montreront leur unité et leur diversité. Ces personnalités feront soit des vidéos à travers des messages d’unités, soit des concerts. Le 25 mai, date symbolique, marque la Journée internationale de l’Afrique (Africa day).





Le projet Worldwide Afro Network enregistre une pléiade d’artistes et de personnalités sur le continent africain et dans les pays du monde. A signaler également que le musicien sénégalais Youssou Ndour est là parrain.

Ces artistes sont entre autres : Salif Keïta (Mali), Jimmy Cliff et Aston Barrett (Jamaïque), Cheikh Tidiane Seck, Angélique Kidjo (Benin), Tiken Jah Fakoly, Luedji Luna et Lenine (Brésil), Misié Sadik, Jamadon et Staika D (Guadeloupe), Meiway, DJ Jacob, David Tayorault (Côte d’Ivoire), Kristel Adams (Martinique), James Germain (Haïti), Sekouba Bambino, Appllo J (Guinée), Bisa Kdei (Ghana), André-Marie Tala, Kali Kamga, Princess Erika (Cameroun), Ramiro Naka (Guinée Bissau), Wizkid, Hiro, Fally Ipupa, Jocelyne Beroard, Jacob Desvarieux, Habib Meftah (Iran), Smarty (Burkina Faso), Chris Martin (Angleterre), Martina Ramos (Cap-Vert), Omar SY (France), Oumou Sangaré, Baaba Maal …









Le WAN Show vise 500 millions de téléspectateurs dans le monde.