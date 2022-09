Kwita Izina ou fête des gorilles au Rwanda : Youssou Ndour à l'honneur

Le roi du Mbalax a pris part, ce matin, au Kwita Izina, une célébration de la nature les plus importantes au monde, particulièrement au Rwanda.





Kwita Izina s'inspire d'une tradition séculaire selon laquelle les Rwandais nomment leurs enfants en présence de leur famille et de leurs amis. En 2005, le Rwanda a commencé à nommer officiellement les gorilles de montagne dans ce qui est devenu une célébration mondiale de la nature. Il s'agit de rencontrer les bébés gorilles nouveau-nés du Rwanda et de leur donner un nom. En, outre, ce 18 ème Kwita Izina célébre l'engagement du pays en faveur d'un tourisme durable et responsable.