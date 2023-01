l’AFRIMA : Absent des nominés, Jahman fait part de sa déception

Dakar est pendant 4 jours la capitale de la musique africaine avec l’organisation 8e édition des All-Africa Music Awards (AFRIMA). Cet événement qui va récompenser les meilleurs artistes du continent est avant tout un moment de fête à travers des concerts qui se tiennent à l’esplanade du musée des civilisations noires. En ce jour 3, l’artiste Jahman a assuré une prestation en interprétant quelques morceaux de son catalogue. Au terme de son show, le chanteur s’est confié à Seneweb. « Je ressens beaucoup de plaisir après m’être produit devant ce mélange de nationalités », dit-il.





Se réjouissant de la tenue de l’AFRIMA sur les terres sénégalaises, l’auteur du titre à succès X-press a tout de même déploré la vulgarisation de l’événement qui, pour lui, n’a pas touché le maximum de personne. Par la suite, Jahman a déploré son absence des nominés dans les différentes catégories pour les awards : « si je ne suis pas l’artiste le plus vu au Sénégal, j’en fait au moins partie et je ne participe pas à ce concours, pour moi, ce n’est pas logique. Je ne dis pas que ceux qui sont sélectionnés ne sont pas les meilleurs mais nous, on a notre place ici ».