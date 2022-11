La France, un pays raciste ? Pour Fary, « on ne peut pas décorréler un pays de son histoire »

« On est dans un pays de racistes, faut qu’on l’assume ensemble ». Ces mots, lancés par l’humoriste Fary en 2014 sur la scène du Jamel Comedy Club, avaient participé au lancement de sa carrière et à la mise en lumière de sa plume acerbe et sans complexes, quitte à choquer.



Huit ans plus tard, Fary délaisse les sujets de société pour parler amour et dévoiler un pan de sa personnalité qu’il préférait garder secret jusqu’ici. Il n’en garde pas moins un regard critique sur notre façon d’appréhender le racisme. En pleine promotion de son prochain spectacle (Aime-moi si tu peux) auprès du Parisien, l’humoriste a en effet été questionné sur cette fameuse phrase et sur sa capacité à la prononcer de nouveau.





« Oui, bien sûr », a-t-il répondu. « Attention, un pays raciste, ça ne veut pas dire qu’à l’instant T, la plupart des gens qu’on va croiser sont racistes, nuance toutefois Fary. Il faut différencier les personnes qui, consciemment, pensent ’qu’ils doivent retourner en Afrique’, et ceux qui ont des réflexes, des schémas de pensées qui le sont. »