La saison 5 de « Stranger Things » sera « l’apogée » de toute la série promettent ses créateurs

Ça ne sera pas vraiment « Netflix & chill ». Les créateurs de la série à succès Stranger Things ont commencé à distiller de premiers éléments sur la cinquième et dernière saison du show. Évidemment Matt et Ross Duffer livrent leurs informations au compte-goutte sur le sort réservé à Eleven, Mike, Will, Lucas et consorts, mais l’événement qui se déroulait ce dimanche 13 novembre au Tudum Theater de Los Angeles a permis d’en savoir plus.



Et après une quatrième saison haletante, marquée par le tube de Kate Bush Running Up That Hill, le dernier volet s’annonce tout aussi accrocheur.



« La [saison 5], la façon dont nous le voyons, sera une sorte d’apogée de toutes les saisons précédentes, il y aura un peu de chacun dedans. Je crois que ce qu’on essaye de faire, c’est de revenir un peu au début, plutôt sur le ton qu’avait la saison une. Mais en termes d’échelle, c’est plus aligné avec la quatre. Donc, j’espère qu’il y aura un peu de tout », a détaillé Ross Duffer, comme le rapport Deadline.