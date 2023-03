«Chasseurs d’étoiles au Sénégal» : pourquoi Macky Sall a présidé l’avant-première du film-documentaire

Le Président Macky Sall a présidé, ce mardi au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, l’avant-première du film-documentaire Star chasers of Senegal (Chasseurs d’étoiles au Sénégal). Cette œuvre de la réalisatrice américaine Ruth Berry lève le voile sur l’astronomie au Sénégal et raconte en partie l’histoire de Maram Kaïré, le président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (ASPA), présent à la cérémonie.



Le chef de l’État s’est réjoui d’assister à la projection inaugurale du documentaire en invoquant trois raisons. «L’évènement en lui-même fait l’éloge de la science et la technologie, un tandem qui, depuis les temps anciens contribuent au progrès de l’humanité», a rappelé Macky Sall dans son allocution.



Aussi, enchaîne-t-il, «ce film, le premier du genre en Afrique, retrace la contribution de notre pays dans les missions scientifiques de la NASA, qui reste une référence majeure en matière d’exploration de l’espace et du développement de l’aéronautique».



Le président de la République ajoute : «Enfin, et surtout, ma présence est pour moi l’occasion de rendre un vibrant hommage à une digne fils du Sénégal, Monsieur Maram Kaïré, pour sa précieuse contribution à la promotion de l’astronomie et des sciences de l’espace au Sénégal.»



Star chasers of Senegal est une coproduction de Nova, la plus grande chaîne scientifique au monde, et les studios Terra Mater, spécialisés dans les films documentaires (National Geographic, Discovery…).