« Mausolée dans l’oubli » : Les précisions de l'association des descendants de Lat-Dior

Mausolée de Lat Dior Diop à Dekheule

« Dékheulé c’est un patrimoine culturel qui se meurt. Lat-Dior Ngoné Latyr Diop voit sa tombe déshonorée par la Nation qui l'a déclaré héros national. A la place d’un majestueux sanctuaire, c’est dans un champ que repose ce résistant tombé sous les balles des colons il y a 131 ans. Mal entretenu et dévalorisé, le mausolée de l’ancien Damel du Cayor se morfond dans l’indifférence de la République. Pour le constater de visu, il faudra arpenter une piste latérite d’une contrée logée au fin fond du département de Kébémer. ». Ainsi débute la publication qui a fait réagir l’association des descendantes de Lat-Dior Ngoné Latyr Diop.





Suite à la parution, sur seneweb, d’un article publié le 27 octobre dernier, relayant une publication du Journal « Le Quotidien » de la même date en 2017, faisant allusion à l'état de délabrement avancé du tombeau de notre héros national, les descendants du héros national ont voulu rétablir la vérité des faits.





Dans une note reçue à Seneweb, les petits-enfants de Lat-Dior précisent : « Les travaux de rénovation du mausolée ont débuté en 2015 sur fonds propres de l'association. Sur notification officielle, le ministre de la Culture à l'époque, Mbagnick Ndiaye, avait octroyé un investissement pour la construction du musée. Le mausolée est bâti et clôturé par l'association à hauteur de cinquante millions et sur 2000 m2 (voir photos). Des journées de nettoyage et reboisement ont été organisées le 23-juin-2018 et le 03-novembre, l'inauguration de ses sites a été faite. Toujours des investissements et constructions sont en cours telles que les toilettes et bungalows.