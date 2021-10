« Mercato » des acteurs: Dans les coulisses de la «rentrée » des séries sénégalaises

Actuellement, le monde de l’audiovisuel sénégalais est en ébullition. Les maisons de production rivalisent d’ingéniosité pour séduire les téléspectateurs. Marodi Tv, Pikini Production, EvenProd, Okay Africa, chacun veut se tailler la part belle du lion. Un point sur les nouvelles productions, le « mercato » des acteurs et l’actualité des séries.





Marodi Tv en quête de nouveau talents





Actuellement, Marodi Tv est très productif. De nouvelles séries ont fait leur apparition dans la maison de Mass Ndour. La saison 2 de Karma, Une femme, Un mari, Arrêt Mère Thiaba, Virginie Saison 2.





Karma et Virginie déjà adoptés par le public sénégalais, continuent de faire leur chemin. Chaque épisode totalise plus d’un million de vues et les critiques sont plutôt positives. Contrairement à la saison 3 de Maîtresse D’un homme marié qui avait été en deçà des attentes. Surtout après le départ de la scénariste principale, Kalista Sy.





Sûrement, pour maintenir le cap et booster la qualité de ses séries, Marodi Tv vient de lancer un appel à candidatures. Elle est à la recherche de nouveaux talents: scénaristes et réalisateurs.





Evenprod pêche dans les eaux de ses concurrents





Evenprod a récemment dévoilé les affiches de la saison 3 de sa série polémique, « Infidèles ».

A la grande surprise des fans et détracteurs de la série, de nouveaux acteurs sont dévoilés.

Ndiaye Ciré Ba plus connue sous le nom de Dialika et Jessica Gomez qui jouait le rôle de Dalanda dans « Maîtresse d’un homme marié » sont dans le casting. Un départ définitif de Marodi Tv ? Pas certain.

La plupart des acteurs n’ont pas de contrat d’exclusivité avec les maisons de production. A la fin d’une série, ils sont libres le plus souvent d’aller vers de nouvelles opportunités. C’est ce qu’a confié Jessica Gomez à L’observateur.

Evenprod a également choisi des acteurs comme Leyti Fall et Cheikhou Gueye (Saneex). En plus d’Infidèles, 2 autres séries ont été dévoilées: Njabar et Vautours.





Pikini en perte de vitesse, OkayAfrica dans l’attente





A ses débuts, « Famille Sénégalaise » en avait séduit plus d’un. Malheureusement, la série est actuellement en perte de vitesse. Le nombre de vues baisse. Selon la maison à l’initiative de la série « Pikini », le scénario est écrit et la série déjà tournée.

Contrairement à certaines maisons de production, elle boucle d’abord les tournages avant de publier. Donc, malgré les critiques, la trame de « Famille sénégalaise » ne peut être changée.

Malheureusement pour les fans de la série qui ne sentent pas d’évolution de la trame au sein de la famille de Mar Lô.

Quant à Okay Africa, le public est dans l’attente de la nouvelle saison de Mbettel. En 4 saisons, la série a gardé le cap. Terminée depuis 8 mois, ses fans attendent impatiemment son retour.





Leuz Tv et Sene people au top des tendances YouTube





Leuz Tv est parmi les précurseurs des séries Made In Sénégal avec le duo Daro et Maimouna. Ces dernières années, la maison de production avait du mal à revenir au sommet de son art. Perturbée par l’arrivée de Marodi Tv et Evenprod. Heureusement, «Bideew » continuait de porter le flambeau.

Actuellement, avec « Lemzo chéri » dont l’acteur principal est Ngorba Niang, Leuz Tv s’impose de nouveau dans le monde audiovisuel.