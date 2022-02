[Musique] Le chanteur Babou Pires sur les traces de AKON

Avec une carrière réussie en Afrique, la musique de Babou Pires traverse désormais les frontières. Babou est un artiste Sénégalais en mission au pays de l'oncle Sam où il est établi. Sur les traces de Akon, il a d'abord collaboré avec d'autres artistes africains avant d'utiliser son talent pour faire connaître la musique sénégalaise et africaine dans le monde en passant par les États-Unis.





Influencé principalement par Dara Dji Family, l'artiste présente une identité purement africaine à New-York avec des chansons qui lui ont permis d'avoir une célébrité grandissante et d'être un véritable ambassadeur de la culture de son continent.





En 2016, il sort ce premier single "Move On" suivi en 2017 de "Weni", deux chansons qui font partie de son premier album "Logic" 2018 dans lequel "Fata El Presidente" apparaît comme artiste vedette sur la chanson "Dara Xëyul Soti ". Peu de temps après, il a commencé à travailler avec le producteur nigérian "Teekay Witty" et les choses ont commencé à bouger rapidement depuis lors. Cette collaboration était à l'origine des chansons à succès comme "For Life" et "Allegiance" (2019) "Explosion" (2020) "No Delay" (2021).





De son vrai nom, Babou M'baye, Pires est Sénégalo-Mauritanien. À défaut de devenir footballeur professionnel, l'artiste basé à New York a débuté sa carrière musicale en 2011. Une fusion du dance hall, du RnB, de l'afrobeat et de la pop, a permis au jeune chanteur de monter en puissance, ce qui lui vaut une importante collaboration avec le producteur tanzanien S2Kizzy: "Pressure" (2021), "Givenchy" en 2020 avec Peruzzi signé sous DMW, le label de Davido et "Carolina" feat B Red en 2021.





La dernière sortie de Babou Pires est "Bin Bin" feat la super star sénégalaise Admow, février 2022.