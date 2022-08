Le nouvel album de Beyoncé annonce-t-il l'apocalypse?

Les paranoïaques lâchent les chevaux

Des complotistes voient en «Renaissance» un présage de fin du monde.





À peine sorti, le septième album studio de Beyoncé, Renaissance, fait couler beaucoup d'encre. Et pas uniquement du côté des mélomanes et des personnes férues de culture pop. Du côté des complotistes, les théories vont déjà bon train: avec ce nouvel opus, la chanteuse serait tout simplement en train de nous annoncer une fin du monde encore plus proche que ce à quoi nous pouvions nous attendre.





Depuis des années, on entend çà et là affirmer que Beyoncé ferait partie des Illuminati, cette société secrète qui dirigerait le monde à notre insu. Mais cette fois, explique Wired, les choses vont encore plus loin. Tout a commencé avec le visuel de l'album, montrant la chanteuse chevauchant une monture argentée, dans une tenue relativement dénudée. En une du magazine Vogue version britannique, on pouvait d'ailleurs admirer récemment une autre version de la Beyoncé cavalière, avec cette fois un cheval rouge.





La suite, c'est Newsweek qui la raconte: «En juillet 2020, Beyoncé chevauchait un cheval blanc dans le film Black Is King, et en août 2022 elle posait avec un cheval noir pour Harper's Bazaar.» Comptez bien: cela fait un total de quatre chevaux, ce que les esprits les plus affûtés ou les plus paranoïaques –choisissez votre camp– ont immédiatement relié aux Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, qui symbolisent tout simplement la conquête, la famine, la guerre et la mort, et dont l'irruption indique la fin imminente de notre monde. beyonce riding the four horses of the apocalypse, we are about to be slayed pic.twitter.com/lxOVaAhLlw — juan???????? (@jvanmaraj2) June 30, 2022

Les portes de l'enfer







Les choses ne s'arrêtent évidemment pas en si bon chemin: sur YouTube, les théories sur l'apocalypse selon Beyoncé affluent, étayées par une kyrielle de symboles interprétés jusqu'à plus soif. Wired cite l'exemple de cette vidéo d'une quarantaine de minutes, dont le titre anglais peut être traduit par «Beyoncé OUVRE les PORTAILS du Démon en JUILLET», en toute sobriété. Et même si le mois de juillet est désormais derrière nous, nous ferions mieux d'avoir peur quand même: l'ouverture du fameux portail a peut-être juste pris un peu de retard.





Pour l'autrice Titi Shodiya, spécialiste de Beyoncé entre autre sujets, l'ère supposément apocalyptique de Beyoncé constitue la suite logique de sa prétendue période Illuminati. «Elle est si bonne dans ce qu'elle fait, elle a tant d'influence et de pouvoir, tout ce qu'elle fait est si exquis... Beaucoup de gens ne comprennent pas comment une personne peut viser si juste à chaque coup. Alors pour compenser nos propres insécurités, nous avons besoin de nous projeter. De nous dire que c'est impossible. Qu'il y a forcément une part de magie là-dedans. Ou d'Illuminati.»





À propos de chevaux, le site Equestrian Living se posait récemment la question de façon bien plus sérieuse: comment expliquer cette longue histoire entre Beyoncé et ces animaux? Le média équestre remonte au mois de mars 2004, quand la chanteuse, qui venait de débuter sa carrière solo, donnait une représentation à Houston, sa ville natale, où se tenait l'un des plus grands salons de rodéo du monde.