Le prochain album de Cheikh Lô attendu en juin

Cheikh Ndiguel Lô va sortir un nouvel album en milieu d’année. L’auteur de «Ne La Thiass» (1996), «Bambay Gueej» (1999), «Lamp Fall» (2005), «Jamm» (2010), «Balbalou» (2015), discret ces dernières années, est en train de mettre la forme sur les dernières notes de sa production.



D’après le quotidien EnQuête, l’album, selon les rares indiscrétions de l’artiste, sortira en Angleterre avant d’être distribué au Sénégal et en Afrique.



Cheikh Ndiguel Lô est surtout connu pour être musicalement assez méticuleux au point que les mélomanes attendent toujours avec une pointe d’impatience ses albums.



L’album a été très bien travaillé, confie un de ses proches.



Né en 1955 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, de parents sénégalais, Cheikh Ndiguel Lô commence très jeune à jouer de la musique et à chanter.



Il fut membre de l’orchestre Volta Jazz, un groupe qui joue aussi bien de la pop cubaine et congolaise que de la musique traditionnelle du Burkina Faso.



En 2008, il enregistre la chanson «I Still Haven't Found What I'm Looking For» du groupe rock U2 disponible sur l'album «In The Name Of Love : Africa Celebrates U2», sorti en avril 2008.



Installé au Sénégal en 1978, il est à l’aise aussi bien dans le Mbalax recherché que le reggae et d’autres genres musicaux comme le soukouss.

Il est de la confrérie des "Baay Fall", d’où son look qui le fait passer pour un rasta.