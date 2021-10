Le Sénégal invité d’honneur de la 27e édition du FESPACO

Le Sénégal invité d'honneur du Fespaco

Le Sénégal sera l’invité d’honneur du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) prévu du 16 au 23 octobre. Pour cette 27e édition, le Burkina Faso a porté son choix sur le Sénégal pour l’un des plus grands festivals du cinéma africain, lit-on dans le quotidien ‘’Rewmi Quotidien.





Présent lors du point de presse d’hier, le secrétaire général du ministère de la Culture et de la communication, Habib Léon Ndiaye renseigne que 19 films vont être présentés par le Sénégal dont 14 pour la partie officielle. De plus, il y aura des panels qui seront organisés et porteront essentiellement sur la relance du cinéma, sur notre patrimoine cinématographique de même que la culture, explique le secrétaire général du ministre de la Culture et de la communication sur le déroulement de cette cérémonie.