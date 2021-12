Littérature sénégalaise : « Malgré la tempête » Amadou Oumar Mballo persévère

« Malgré la tempête », c’est le titre du récit d’Amadou Oumar Mballo. Ce livre retrace les péripéties de la vie de l’auteur et se veut, par-dessus tout, être un hymne à l’opiniâtreté.



C’est l’histoire d’un garçon né le 25 août 1968 à Vélingara nommé « Oumar » par ses parents et « Babayel » par sa tante. Issu d’une famille aux conditions modestes, Babayel a pour seul objectif : la réussite. Alors qu’il était, en compagnie de son père, au chevet de sa mère luttant entre la vie et la mort, son géniteur se tourna vers le jeune homme et lui dit : « Mon garçon, vois-tu ? Si un jour, tu veux échapper à ce destin cruel qui est nôtre, tu dois te battre dur ! ». C’est de ces mots qu’est né, d’après l’auteur, le « déclic » mais aussi le début d’une aventure riche en rebondissements pour le héros du livre. Tiré de son vécu, l’auteur entraîne le lecteur dans un voyage allant de son Vélingara natal à Dakar en passant par Kaolack et Saint-Louis. Babayel révèle ses expériences de vie dans le but de prouver que malgré la rudesse de la vie, le succès est au bout à condition de persévérer.



Quelques mots sur l’auteur



Amadou Oumar Mballo est l’actuel Directeur Adjoint de la Coordination des Missions Résidentes de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) au siège à Lomé. Titulaire d’un master en développement économique de l’Université de Clermont Ferrand de France (2001), d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux de Planification Économique de l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENEA) de Dakar (1998), il a exercé de nombreuses fonctions au sein de la BOAD : Directeur Adjoint de la Coopération et de l’Intégration Régionale, chef de la Division de la Coopération, Représentant-Résident au Niger (2013-2017), Gestionnaire de projets/ programmes (2010-2016). Il a, dans le cadre de ses fonctions, œuvré pour le développement dans les pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).