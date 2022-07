New Leaders Crans Montana 2022 : Le Sénégalais Sally Alassane Thiam honoré à Bruxelles

Le Sénégalais Sally Alassane Thiam a remporté le prix New Leaders Crans Montana 2022 à Bruxelles ce Samedi 02 Juillet 2022. Notre compatriote dédie ce trophée au Président Macky Sall en tant que Président de l’Union Africaine, à toute la jeunesse africaine mais également au patrimoine africain.



Le prix récompense de Nouveaux Leaders du Futur. Ils sont sélectionnés pour leur réussite professionnelle exceptionnelle et leur expérience du leadership et du savoir-faire au sein d’entreprises, de gouvernements et d’organisations de la société civile. Ces jeunes représentent des institutions gouvernementales, des entreprises et des ONG, ainsi que les mondes de l’art, de la mode, de la presse et des droits de l’Homme.



Ces Nouveaux Leaders du futur bénéficient du soutien appuyé du Forum de Crans Montana pour renforcer leurs réseaux régionaux et internationaux et développer leurs compétences dans le cadre de la coopération Sud-Sud.