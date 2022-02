Maïna, une véritable bête de scène

De son vrai nom Maimouna Sourang issue d’une famille de notables Mourides de Saint-Louis, il n’a pas été facile pour Maïna de faire reconnaître son talent de chanteuse et de compositrice par ses pairs. Traditionnellement réservé à la caste des griots, il est particulièrement mal perçu qu’une jeune femme d’une lignée très religieuse ambitionne de faire carrière dans la musique.



La jeune chanteuse Maïna a été la grande attraction hier soir à l’institut français à l’occasion de la 3e édition du salon international Dakar Musc Expo qui s’est ouverte depuis 2 jours dans la capitale sénégalaise.