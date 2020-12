Mesures de restriction anti-Covid-19 : Le «médiateur» Youssou Ndour annonce la bonne nouvelle

Bonne nouvelle pour les acteurs culturels ! Alors qu’ils sont en rassemblement ce mercredi 23 décembre à la place de la Nation (ex-Obélisque), pour fustiger les mesures de restriction prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les artistes pourraient obtenir gain de cause, sous peu. L’annonce est faite par Youssou Ndour, sur la Tfm.Selon lui, de nouvelles mesures vont être prises pour permettre aux acteurs de la culture de faire leur travail, en cette période de Covid-19, d’ici 48 heures.Dans cette affaire, l’artiste Youssou Ndour joue le rôle de médiateur auprès du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome. Il l’avait rencontré et avait obtenu une nouvelle réunion élargie, en vue d’assouplir les mesures qui ont été prises suite à la reprise de la prolifération des cas de coronavirus.Le ministre de l’Intérieur a pris la décision d’interdire les prestations dans les boites de nuit, bars et restaurants, entre autres.