[Photos] Mike Sylla : Le génie de la mode

De son vrai nom Malick Sylla, artiste, musicien, styliste international sénégalais, plus connu sous le diminutif de Mike Sylla son nom d'artiste, considéré comme l'un des grands stylistes dans le paysage culturel sénégalais et français. Depuis 30 ans, il sillonne toute la planète grâce à son art et ses performances dans le milieu de la mode. Plusieurs fois récompensé dans les plus grands festivals de mode, amoureux du cuir et du daim vintage, ses œuvres reflètent la modernité et la tradition à travers des collections magnifiques qui attirent l'attention au premier regard.



Dans un entretien accordé à Seneweb depuis Paris, l'artiste nous parle de son parcours titanesque, ses influences et ses ambitions.



Vous êtes artiste-styliste, musicien international sénégalais ! Qui est réellement Mike Sylla ?



Figure de l'activisme culturel, je suis un artiste pluridisciplinaire. Je mets à l'honneur, pour mes 30 ans de prolifération créative, mon talent et mon rayonnement, ma contribution à la culture africaine et universelle, pour mon travail artistique que j'effectue dans le monde de la mode et de la création. Je suis styliste designer, je développe des créations en pièces uniques cuir et daim. Je fais de l’art porte, ce qu'on appelle le ‘’wearable art’’. J'utilise des matières nobles et réalise de nombreuses collections, un travail singulier réalisé en atelier avec de multiples tendances. Je compose et produis plusieurs sonorités pour des professionnels de la musique et de la haute couture et je joue de la koralyre (guitare-cithare-kora-lyre), un instrument de musique unique créé à mon image d'artiste.



Je suis un designer au cœur de la poésie. J'ai développé avec la Francophonie le label Slamophonie et le Slam opéra ; un spectacle d'art total.



Depuis quand êtes-vous dans le milieu de la mode et du stylisme ?



Je suis dans le milieu de la mode depuis 30 ans. Au croisement des cultures et à travers les époques, je me définis comme créateur de tendances, de styles et de look. Mon label Baifall dream a créé Mike Sylla couture et DKR vintage. Mon fil couleur, c’est de travailler toujours avec les arts plastiques pour être proche de mon inspiration africaine et de m'approcher de l’esprit du patchwork qui est pour moi le rêve des couleurs et la tribu humaine. Ce qui m'a permis de développer le collectif artistique Baifall Dream and the Human Tribe.



Quelles sont vos influences artistiques ?



Mes influences sont puisées dans les codes et les symboliques de l’Afrique et du monde. Aussi, dans ma réalité contemporaine que celle de l’urbanité. Je me ressource dans l'universalité des cultures, je suis un afropolitan et initiateur d’une tendance néo-culture afro-pop-art. Les combinaisons de couleurs et les motifs assurent la singularité de chaque produit. J'imagine des graphismes, signe des symboles et des peintures raffinées sur des matières nobles telles que le cuir, le daim et le denim de manière subtile.



Quelles sont les distinctions que vous avez reçues cette année en tant qu'artiste ?



J'ai remporté assez de distinctions comme les Awards en 2022. J'adresse un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu : j'ai eu Award Stylist's Designer of the Year 2022 par Mouva Now, lors de la cérémonie des Remarkable Awards, Fashion Advocacy International Show Boston. Sean B Productions, Massachusetts USA ; Award de l'Excellence de la Diaspora africaine 2022 par l'Association de la Diaspora de Côte d'Ivoire A2DCI, France ; Award Indiana Black Expo, 51e édition Célébration Indiana Black Expo 2022, pour contribution exceptionnelle à la culture noire mondiale.



Qu'est-ce qui fait la particularité de vos œuvres ?



J’ai lancé ma griffe en 1992, «une parfaite alchimie entre le Sénégal et le monde» et je signe mes créations Baïfall Dream by Mike Sylla par un travail appliqué et réalisé en atelier. Je fabrique des pièces uniques et exclusives faites à la main, de véritables œuvres d’art mobiles. La beauté et l’esprit de la créativité dans un style avant-gardiste et afro-pop-art. J'accorde une attention toute particulière aux formes rétro couleurs symboles, signes, figures et aux éléments décoratifs peints.



Ma source d’inspiration est l’Afrique. Je réalise des collections et des travaux sur commande en cuir neuf et chaque création est étudiée par mes soins pour valoriser l’art porté.



Qu'en pensez-vous de l'industrie culturelle sénégalaise ?



Nous devons protéger nos créateurs face à la mondialisation. Les oeuvres des artistes sénégalais sont très ouverts et peu protégés. De plus en plus, grâce au digital, nous sommes exposés au reste du monde. Nous devons donner aux jeunes artistes les moyens de se labelliser et trouver des voies économiques par rapport à leur travail. Nous avons beaucoup de talents à recenser et on doit apporter des structures et des solutions qui les aideront à prendre plus conscience de leurs capacités à promouvoir leur créativité et la volonté d’entreprendre, afin de maximiser leur potentiel en termes de création d’emplois et de croissance économique. Le secteur culturel et créatif constitue un levier économique considérable.



Quels sont vos projets ?



Je continue de développer ma mode et de valoriser l’art porté en France et à l’international et de multiplier les actions. Je souhaite organiser un événement pour honorer mes 30 ans de création auprès des Sénégalais à Dakar et de lancer le label Comptoir des arts. Il y a aussi d'autres projets sur lesquels je m’active avec mon équipe au Sénégal. Je m’ouvre à de nouvelles initiatives dont la Dsn Tv, la télévision de la Diaspora et des Sénégalais de l'extérieur pour promouvoir la culture sénégalaise et sa diaspora dans le monde. Le Collectif des Sénégalais de la diaspora CSD International organise deux dates le vendredi 23 septembre un dîner gala avec des stars de la musique sénégalaise et le samedi 24 septembre Afro Fashion Show, dans le cadre du festival annuel Our Common Ground 2022 au Morning Side Park à New York avec des créateurs. Un grand événement culturel pour célébrer et consolider la fraternité entre le Sénégal, sa diaspora, l'Amérique, en particulier les Afro-Américains pour créer des passerelles.



Il y aussi une programmation très riche est variée avec du ‘’sabar-lamb’’, défilé de mode-musique, des ateliers, une exposition photos, un Afro Free Market et plein d'autres initiatives et d'échanges culturels. Les artistes qui viendront du Sénégal échangeront et montreront leurs talents au public américain et du monde pour un grand rendez-vous culturel inédit. Je vais, à cette occasion, présenter ma dernière collection Driving Africa In Time.