Ministère de la Culture et du Patrimoine historique : La nomination d’Alioune Sow fait débat

Charles Forster, comedien

La communauté culturelle attendait avec impatience le nouveau ministre de la Culture du gouvernement d’Amadou Ba. Le Dr Alioune Sow, ancien Ministre de la Jeunesse, a été porté à la tête de ce département pour succéder à Abdoulaye Diop.





Dans ce sillage, les acteurs et les professionnels de la culture félicitent et souhaitent la bienvenue à Alioune Sow dans ses nouvelles fonctions. Parmi eux, le dramaturge Charles Forster, bien connu du paysage culturel. Il remercie l'ancien ministre et adresse quelques conseils à son successeur.





Selon Forster, le nouveau ministre a l'obligation de fédérer la communauté artistique et d'avoir une oreille attentive envers les acteurs culturels et de les rassembler dans l'équité et la justice sociale, dans le but de permettre aux artistes de vivre convenablement de leur métier.





Il a, par ailleurs, rappelé au ministre Sow que la culture ne se limite pas à Dakar, car les artistes sont aussi nombreux dans les régions que dans la capitale.





"Nous rappelons au nouveau ministre que les artistes qui sont dans les régions ont vraiment besoin d'aide, y compris les chorales et les maîtres de chœur", a-t-il martelé.





Charles Forster appelle le ministre Aliou Sow au culte du travail, à la transparence et à la loyauté au cœur du monde de la culture, histoire de consolider les artistes dans un esprit d'équipe.





Par contre, certains acteurs culturels ne pensent pas comme Charles Forster, là où d'autres expriment leur désolation totale, suite à la nomination de M. Sow à la tête du département de la culture.





Selon le comédien Pape Meissa Guèye, c'est un manque de considération et de respect de reléguer la culture au second plan, avec la nomination d'un ministre qui est synonyme de récompense politique.