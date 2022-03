Musique : Alune Wade le nouveau Sultan africain !

Après son quatrième album African Fast Food, le compositeur et bassiste sénégalais, Alune, signe son retour avec "SULTAN" son cinquième album dont la sortie officielle est prévue le 6 mai. Artiste fécond doté d'un talent immense, Alune Wade incarne l'élégance et la sagesse sous les belles mélodies de sa guitare.

Un album de 12 titres comme autant de récits dans un casting vertigineux avec un cercle des musiciens sur scène : Adriano Tenorio DD aux percussions, Cédric Ducheman au piano et claviers, Carlos Sarduy à la trompette, Hugues Mayot au saxophone et Daril Esso à la batterie. Sur l’album, on reconnaitra non moins de dix-neuf noms réputés chacun dans leur domaine, batteur, chanteuse, rappeur, flûtiste, tromboniste, joueur de oud, de guembri, etc.





Avec son cinquième album, l'artiste nous emmène dans un voyage musical entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord, qui s’étire langoureusement jusqu’à l’Afrique de l’Est et l’Éthiopie, guidé par les rythmes arabo-andalous, berbères ou le souffle des chants soufis. Le son est un mélange des saveurs cuivrées de l’afrobeat aux envolées des maqams orientaux et du jazz. Ce sont ces chemins bordés par les mers et les sables, qui mènent de Grenade à Oran, de Tunis à Tombouctou, de Dakar aux contreforts du royaume de Saba.





Entre force et mystère, rythmes guerriers ou charmes envoûtants, Sultan déroule des épopées de mythes fondateurs du continent africain qui surviennent à la croisée de récits d’actualité brûlante, où les périples se font migrations clandestines et meurtrières, où les sables chauds cachent l’or noir qui incendie le cœur des hommes. Mais où le métissage et la tolérance peuvent également s’exprimer à bâtons rompus dans un café d’Oran. Les voyages initiatiques sont sinueux, empreints de troubles détours et passages lumineux. Parsemés de dangers ou trésors rutilants, ils débusquent les richesses intérieures, retrouvent des sagesses ancestrales en passant par les méandres du deuil ou de l’oubli. Et toujours exaltent les sentiments vivant à l’ombre des belles âmes.

Selon L'artiste, cet opus est le reflet d'un travail de longue haleine. "Sultan est le reflet de parcourt, mon expérience de sideman, de leader, d'arrangeur et de producteur. J’ai i eu l’opportunité de croiser et partager avec beaucoup d’artistes d’Afrique du Nord. Par ailleurs, j'ai longtemps été fasciné par la culture musicale et les mélodies qui nous permettent de voyager dans le passé pour mieux comprendre une grande partie de l’histoire et civilisation africaine un Sultan oui, mais un Sultan en quête de savoir et de rencontre", explique-t-il.

À rappeler que l'artiste regorge une discographie musicale très riche à son actif : Solo 2006 : Mbolo 2011 : Ayo Nene 2015 : Havana Paris Dackar, avec le pianiste cubain Harold Lopez-Nussa 2018 : African Fast Food et Sultan en 2022.