Musique : Avec «Yaw la», Papis Mbaye rend hommage à Michael Soumah

Après ses deux premiers albums à succès «Crossards» et «Tefess Bi», le chanteur Papis Mbaye est revenu avec plus de force. Le Saint-Louisien a été à l’honneur, le 1er mars, lors de la séance d’écoute de son nouvel album, en présence de grands noms la musique, notamment Michael Soumah, Daniel Gomez, des producteurs et musiciens, sans oublier la presse.







Composé de six titres, cet album est à la fois une empreinte de maturité et d’ouverture, un éclectisme musical pour ce percussionniste aux doigts magiques.





Dans cet opus, l’artiste a évoqué des thèmes intéressants, en rendant hommage à la femme, en ce mois spécial de mars, en featuring avec les artistes Tapha Diarabi et Ramatoulaye, dans la chanson «Yaay».





C’est dans cet élan, au nom de l’amitié et du grand support que lui a été le journaliste Michael Soumah, que Papis Mbaye lui a renvoyé l'ascenseur. «Michael est pour moi un ami, un frère. Il m’a toujours soutenu. Si j’en suis arrivé aujourd’hui là, c’est en grande partie grâce à lui», fait savoir l’artiste qui a produit un featuring avec le grand journaliste pour lui rendre hommage.









C’est aussi pour l’artiste un pari gagné qui consistait à faire aimer la musique afro-house aux Sénégalais.