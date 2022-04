Musique : Découvrez la dernière chanson de Maria Siga, nouvelle perle de la World Music

Maria Siga, World Music

Finaliste de la dernière édition du prestigieux Prix découverte RFI, la jeune artiste sénégalaise, originaire de la Casamance (Sud du Sénégal), est à la fois auteure, compositrice et interprète. Elle a toujours baigné dans le 4e art et dès son plus jeune âge. Portée par sa voix de velours, Maria Siga est devenue une véritable bête de scène grâce à ses belles prestations dans les plus grands festivals de musique du monde.





Silhouette imposante, allure rock avec un sourire radieux et des dreadlocks mi-longs, Maria sait captiver le public avec sa personnalité et son allure.





Éloquente dans son art, la profondeur de ses textes dénotent une réflexion intense et un regard distancié, qui se mêlent à sa voix suave pour produire des créations uniques. C'est dans ce sillage que la jeune chanteuse sort une nouvelle chanson magnifique intitulée, “Lagne Boote". Sur ce titre, Maria Siga nous emmène dans un voyage qui nous mène au bercail.





À travers cette chanson, la jeune chanteuse envoie un message de retour aux sources à tous ses compatriotes d'ici et d'ailleurs. "La chanson est intitulée Lagne Boote qui veut dire retour aux sources Et le message que j’ai voulu lancer à travers ce titre c’est de ne jamais oublier d’où l’on vient. Ne jamais perdre le fil conducteur , peu importe les obstacles. Et savoir garder les pieds sur terre et ne pas se laisser influencer pour des choses futiles de la vie; Quand je te dis lagne boote c’est comme si je te disais recule pour mieux sauter. Car il faut toujours savoir se relever après une chute" nous confie l'artiste.





Sorti le 31 Mars 2022, ce clip écrit, et produit par IMAGEMOTION, a été tourné avec la complicité de ACF-African Culture Fund, Compagnie Haut Perché et Wirling Performers.