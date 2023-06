Musique : le groupe Akhlou Brick poursuit son ascension

La formation musicale la plus suivie actuellement au Sénégal "Akhlou Brick" sera en concert à Dakar, ce 3 juin 2023. La bande d'amis lycéens de Mbour sur la petite Côte poursuit son ascension. Les amis ont fait parler d'eux d'abord dans les rues, et lors des grandes fêtes. C'est après que la bande monte en puissance, dans l'espace universitaire grâce à leur talent.





L'amorçage d'une reconnaissance débute en 2014 sous le nom de Akhlou Brick avec un style musical Afro-pop. Les sonorités sont un alliage de Mbalax et de Jolof beat. Le style est affectionné par les adolescents.





Aujourd'hui, il est impossible de parler de groupes de chanteurs au Sénégal, sans les évoquer car leur célébrité grandissante a fait d'eux de véritables stars dans leur domaine.





Le duo nommé Akhlou Brick est certifié dans la banlieue dakaroise comme un groupe confirmé qui a marqué son empreinte dès sa première apparition en faisant guichet fermé au stade Iba Mar Diop de Dakar. C'est pour une grande première: l’histoire retiendra qu’il est le premier groupe de jeunes artistes à remplir ce stade.





Le groupe Akhlou Brick a fait plusieurs collaborations avec les plus grandes stars de la musique sénégalaise à savoir Baaba Maal, Viviane et tant d'autres de la nouvelle génération.





Au milieu de cette multitude de groupes de chanteurs au Sénégal, Akhlou Brick semble sortir du lot, ayant écrit sa légende avec ses 4 albums et des singles couronnés de succès, ses textes et prises de position sont sa marque déposée. L'engagement dans la vie sociale est une ligne d'actions. Mais par-dessus tout, c’est sur scène que le groupe Akhlou Brick parvient à s’imposer comme une référence. Le groupe a été tête d’affiche de plusieurs festivals en Afrique.





Grâce à leur le titre "Am Sorry", les deux binômes Mbourois ont réussi la prouesse d’obtenir une belle percée dès leur premier album RAIS qui avait enregistré un succès retentissant dans les plateformes digitales et sur Youtube. Avec une discographie riche, le groupe compte 4 albums à son actif et prépare un cinquième opus prévu cette année. Parmi les albums, on peut citer 1er album ''Raise'', le deuxième intitulé ''Adbd'', le troisième baptisé ''Hello World'' et le quatrième titré ''Raps Royce''.