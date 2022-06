Musique : Le Sénégalais Paco Diatta parmi les 10 nominés de l’African Festival de Londres

Très suivi par la presse étrangère, l'artiste compositeur international sénégalais Paco Diatta tape encore plus fort, avec un nouveau sacre à Londres. Après sa récente participation couronnée de succès à la prestigieuse Gruissan Compétition mondiale de Windsurf 2022 en mai, l'enfant de la Casamance vient d'être sélectionné par le comité de l’African Festival de Londres, grâce à ses belles performances sur l'échiquier musical européen.





Par ailleurs, il participera à la 7e édition du Festival culturel des villages africains prévu du 16 au 17 juillet 2022. C’est un grand rendez-vous multiculturel unique organisé chaque année à Londres par des sommités du paysage culturel européen.





Ce festival célèbre la diversité culturelle africaine dynamique et les liens étroits entre l'Afrique et le Royaume-Uni, donnant ainsi l'opportunité de créer des liens avec des créateurs de l'industrie.





À rappeler que Paco Diatta est un artiste très courtisé à l'international. Il a assuré plusieurs prestations dans les plus grandes scènes du monde, aux côtés d’artistes tels Kymani Marley (fils de Bob Marley), Coco Tea (festival Afro C), Anthony B, Eddy Kenzo (festival Bomboclaat), Femi Kuti, Touré Kunda (El Mediator), etc.