Musique : Top 12 des chanteurs qui ont marqué l'année 2022

Top 12 des chanteurs qui ont marqué l'année 2022

L'année 2022, qui tire à sa fin, a été très mouvementée sur le plan musical, avec des chanteurs qui ont séduit le grand public à travers des séries de concerts, d'albums et de singles. Certains parmi eux ont beaucoup contribué à l'essor de leur style dans la galaxie musicale sénégalaise et de la sous-région. Seneweb vous propose une sélection d'artistes qui vous ont réjouis avec des titres magnifiques et que nous continuerons d'écouter en 2023.





1) Toujours farouche avec son statut de "Roi du Mbalax" le lead vocal du Super Étoile de Dakar, Youssou Ndour, occupe la première place, avec une belle performance musicale durant toute l'année 2022, avec la sortie officielle de deux singles plus un album, sans oublier une distinction reçue en Espagne. Son dernier titre en date, "Boukiyi", polarise 282 348 vues en sept jours.





2) Un autre ténor de la musique, Omar Pène occupe la deuxième place, avec une série de concerts à Dakar et dans le reste du monde, avec son dernier album international intitulé "Climat". Omar Pène est l'artiste sénégalais le plus titré en 2022, avec deux distinctions : le prix Charles Chros de l'Académie de Lyon et le prix CEDEAO, sans oublier l'inauguration de la place Omar Pène au sein l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le cadre de ses 50 ans de carrière artistique, l'artiste va animer des concerts aux quatre coins du territoire national.





3) La troisième place lui revient, grâce à sa performance musicale et sa notoriété internationale qui ne sont plus à démontrer. C'est le lead vocal du groupe Dandé Léniol El hadj Beydi Baaba Maal qui a aussi marqué l'année 2022 avec sa participation dans "Black Panther 2" dont il est l'artiste vedette. Il a fêté en 2022 ses 30 ans de carrière musicale avec des séries de concerts dans sept régions du Sénégal. Son dernier single sorti en août dernier a eu un succès fou.





4) Peu connu du grand public, il est pourtant bourré de talent. Sahad Sarr a marqué l'année 2022 avec un album qui a cartonné à travers le monde. L'artiste sénégalais est revenu avec l'album "Luuma", qui signifie le "marché" en wolof. Engagé dans diverses initiatives écoresponsables, Sahad Sarr était le seul artiste sénégalais en 2022 qui a participé au Womex et son album est classé parmi les plus en vue à l'international.





5) Connue pour sa voix puissante et qui guérit, la chanteuse Ndèye Fatou Tine alias "Titi la lionne" a fait sensation cette année avec un cocktail musical intitulé "Live Performance" produit par Prince Art. Avec des titres magnifiques couronnés de succès, Titi a joint l'utile à l'agréable pour faire plaisir à son public.





6) Le Faramaren Waly Ballago Seck a marqué cette année surtout à l'étranger, avec des concerts en Belgique, aux États-Unis, en France et en Gambie. Avec près de 8 singles et la sortie officielle de son album "État d'esprit", le lead vocal du Raam Daan a fait une belle performance en featuring avec des artistes de renommée internationale comme Jason Derulo, Viviane et Chris Brown.





7) Une des révélations de la musique sénégalaise, le jeune Jeeba impose sa puissance musicale depuis deux ans sur scène. Il est l'un des artistes les plus suivis sur les réseaux sociaux. Son opus "Lamou Saff", sorti en 2022, est classé en tête des vidéos les plus vues sur YouTube. L'artiste a sorti cette année son premier album solo avec un style musical très particulier qu'il souhaite imposer sur la scène internationale.





8) Il est l'une des belles voix dans le monde des cultures urbaines. Le rappeur Ngaka Blindé a su se faire un nouveau statut, grâce à sa belle performance de ces dernières années. Il a produit beaucoup de singles cette année, plus des concerts à l'étranger. Très suivi sur Tik-Tok, Ngaka Blindé a fait naître une nouvelle tendance qui polarise des milliers de vues sur YouTube.





9) Sa montée en puissance ne fait aucun doute chez les mélomanes. La jeune chanteuse Dieyla Guèye est devenue incontournable sur la scène musicale sénégalaise. Comme en témoigne le nombre de chansons qu'elle a enregistrées en 2022.





10) Elle est la "Reine" du Djolof Band. Toujours aussi talentueuse, Viviane Chidid a marqué l'année 2022 avec ses 20 ans de carrière musicale. Ses nombreuses chansons sorties en 2022 ont séduit les internautes. Avec trois singles plus des featuring, Viviane confirme sa personnalité sur la scène musicale.





11) Digne héritière de son père avec sa voix sublime, Adiouza a fait parler d'elle en 2022, avec son titre "Monsieur Bonheur" qui est le prolongement de son EP. Sa personnalité et son charme sur scène ont fait d'elle une chanteuse respectée dans la sphère musicale. Son duo fétiche avec Sidy Diop a eu un succès reconnu de tous.