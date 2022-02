[Vidéo] Nouveau single : Cheikh Ibra Fam danse pour la paix en Afrique, avec “Peace in Africa”

Cheikh Ibra Fam, chanteur

Depuis vendredi dernier, Cheikh Ibra Fam est revenu sur les plateformes musicales, avec un nouveau single. Moins de trois mois après “Ayitaria”. Un nouveau clip pour un nouveau message aux Africains.





Une vidéo postée vendredi et plus de 7?300 vues sur YouTube, soit deux jours plus tard. C’est le record atteint par “Peace in Africa”, le tout nouveau clip du rossignol sénégalais, Cheikh Ibra Fam.





Après “Yolele”, “The Future” et “Ayitaria”, “Peace in Africa” est le quatrième clip mis à la disposition des mélomanes par l’artiste sénégalais, en moins de neuf mois. Tous des morceaux de l’album “Peace in Africa” dont la sortie est attendue en mars prochain.





La stratégie mise en branle par le musicien, chanteur et multi-instrumentiste et qui lui réussit d’ailleurs très bien, consiste à tenir son public en haleine jusqu’à la sortie de l’album.





Dans le clip, chaque élément, chaque couleur qui apparaît a son sens. La couleur blanche surabondante véhicule un message : elle symbolise la simplicité, l’humilité et la paix tant souhaitée pour l’Afrique. Les scènes autour du feu rappellent la place fondamentale occupée par le feu, non seulement dans l’Afrique ancestrale, mais également aujourd’hui dans certaines communautés.