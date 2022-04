[Vidéo] Planète Résolution : Coumbis Sorra chante pour l’environnement

Coumbis Sorra Cissokho chante l

Coumbis Sorra Cissokho, artiste-interprète, auteur- compositeur dotée d’une voix suave et envoûtante, ne se prive pas de faire voyager son public aux oreilles attentives à la musique mandingue dont elle a héritée de ses grands parents. Elle est l'une des héritière de la grande dynastie des Cissokho, grandes voix mandingues de la Casamance.





Sélectionnée pour représenter le Sénégal dans le projet mondial Planète résolution, qui est un projet mondial qui regroupe des milliers d’artistes internationaux du monde qui chantent ensemble à l'unisson sur une même mélodie et même chanson pour promouvoir le climat à travers le monde entier plus particulièrement le Sénégal qui participe pour la première fois dans ce projet universel.





L'objectif majeur c'est de sensibiliser les populations à protéger l'environnement pour une bonne prise en charge.





Avec des costumes traditionnels, l'artiste montre toutes les facettes de l'environnement au Sénégal au monument de la Renaissance, au parc de Hann, en passant par la mosquée de la Divinité avec des vues aériennes aussi magnifiques, tout y est pour célébrer et chanter le Sénégal dans sa diversité pour vendre la destination sénégalaise à l'identité africaine et promouvoir son environnement.





La vidéo a été réalisée en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable.