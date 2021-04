Pr Anne Cécile Robert, journaliste : « Le monde doit écouter et respecter l’Afrique »

Pr Anne Cécile Robert , Auteure, Journaliste

L’Afrique n’est pas écoutée. L'assertion est de Professeur Anne Cécile Robert, auteure et journaliste au Monde diplomatique selon qui, « Le monde doit écouter et respecter l’Afrique ».





En effet, « L’Occident se place toujours en donneur de leçon. Même l’aide humanitaire ou l’aide au développement, souvent indispensable, traduit un rapport structurellement inégal. Or, ce sont bien des institutions occidentales comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale qui organisent une division du travail injuste rendant le continent africain dépendant de l’aide », fait-elle constater dans les colonnes du quotidien national Le Soleil.





L’auteure de L’Afrique au secours de l’Occident (Payot, 2006), réédité en mars 2021 et préfacé par Boubacar Boris Diop, avec une postface de Pierre Kipré, « analyse les nouveaux mécanismes qui étouffent la voix de l’Afrique comme les expéditions militaires (Libye), la lutte contre le terrorisme qui favorise les kleptocraties et les marchands d’équipements de sécurité au détriment des véritables projets populaires de développement au service des peuples d’Afrique et décidés par eux ».